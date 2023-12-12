Avustralya'da karaya vuran ispermeçet balinası öldü

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde dün kıyıya vuran ispermeçet balinasının öldüğü bildirildi.

Avustralya'daki ulusal haber servisi 9News'in haberine göre, ülkenin Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümü (DBCA), Facebook hesabından, eyaletin başkenti Perth'de bulunan Rockingham Sahili'ne vuran balinaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, dün tekne çarpması sonucu karaya vuran 15 metre uzunluğundaki ispermeçet balinasının bugün sabah saatlerinde öldüğü kaydedildi.

DBCA'dan deniz memelileri konusunda uzman doktor Kelly Waples, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, balinanın ölmeden önce çok zayıfladığını belirterek "Balinaları kıyıya bu kadar yakın görmek oldukça alışılmadık bir durum. Ağırlıkları 30 tonun üzerinde… İç organlarının tüm bu vücut ağırlığının altında ezildiğini tahmin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İspermeçet balinası, Physeteroidea familyasından tüm okyanuslarda yaygın görülen bir deniz memelisi türü olarak biliniyor.