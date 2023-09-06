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Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 13:30
  • Giriş: 06.09.2023 13:30
  • Güncelleme: 06.09.2023 13:30
Kaynak: AA
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Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Avustralya'da birçok kez köpek balığı saldırısına uğradığı belirtilen teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Sahil Güvenlik ekipleri, gece aldıkları acil durum yardım sinyali üzerine köpek balığı saldırısına uğradığı belirtilen teknenin konumunu belirleyerek harekete geçti.

Sinyal gelen bölgeye havadan ve karadan yardım ekipleri gönderen sahil güvenlik, Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'dan yola çıkan ikisi Rusya biri Fransa vatandaşı 3 kişiyi Avustralya'nın Cairns kenti açıklarında kurtardı.

Köpek balıkları tarafından birçok kez saldırıya uğrayan teknenin ciddi hasar aldığını kaydeden yetkililer, kurtarılan kişilerin durumuna ilişkin bilgi vermedi.

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