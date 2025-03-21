Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
Kaynak: DHA
AVUSTRALYA, (DHA) - AVUSTRALYA'da küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki tek kişi olan pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Uçağın eyaletin Perth kentine yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Ogilvie bölgesinde düştüğü belirtildi.
Yetkililer, uçaktaki tek kişi olan 60'lı yaşlardaki pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.