Avustralya'da narkotik operasyonlarında 990 kişi gözaltına alındı

Avustralya'da organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine düzenlenen operasyonlarda 990 kişi gözaltına alındı.

ABC News'in haberine göre, tüm eyalet ve bölgelerden kolluk kuvvetleriyle, Avustralya Federal Polisi, iç istihbarat birimleri ve sınır muhafızlarının koordinasyonunda organize suç örgütleri ve uyuşturucu şebekelerine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, güvenlik birimleri, ülke genelinde en az 400 baskın yaptı. 990 kişinin gözaltına alındığı 5 günlük operasyonda, yaklaşık 1,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.