Avustralya'da plajda silahlı saldırı: En az 10 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki ünlü Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Polis, 2 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

NSW polisinin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Sky News’a konuşan yetkililer en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.