Avustralya'da plajda silahlı saldırı: En az 12 kişi yaşamını yitirdi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki ünlü Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda biri saldırgan olmak üzere en az 12 kişinin yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 29 kişi Sydney'deki hastanelere kaldırıldı.

NSW polisinin sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Silahlı saldırı sırasında plajda Yahudi bayramı Hanuka’yı kutlayan bir etkinlik düzenleniyordu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini açıkladı.