Avustralya'da sel: 1 ölü

Avustralya'nın kuzeyinde etkili olan yağışlar nedeniyle Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'in yaklaşık 500 km kuzeyindeki Hinchinbrook Shire sahilinde selin etkili olduğu bildirildi.

Queensland polisi, Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel nedeniyle yerel havaalanının kapatıldığı ve Townsville Üniversite Hastanesi’nde ameliyatların ertelendiği belirtildi.

Eyalet Başbakanı David Crisafulli, bölgede daha fazla yağışın beklendiğini söyledi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışın 24 saat daha etkili olacağı kaydedilerek, bölge sakinlerine dikkatli olunması uyarısı yapıldı.