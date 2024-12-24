Avustralya'da seyahat edeceklere 'yangın' uyarısı

Avustralya'nın bazı eyaletlerindeki artan yangın riski nedeniyle geleneksel Hediyeleşme Günü (Boxing Day) tatilinde seyahat edeceklerden dikkatli olmaları istendi.

SBS News'un haberine göre, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Victoria'da kontrolden çıkan yangınlarda Grampians bölgesinde 41 bin hektardan fazla ormanlık alan yok olurken, Bullengarook ve Batı Gippsland bölgelerinde de yangınlar devam ediyor.

Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Rick Nugent, 26 Aralık'taki geleneksel Hediyeleşme Günü'nde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını vurgulayarak, kuvvetli ve kuru rüzgarların da etkisiyle eyalet genelinde yangın riskinin artacağına işaret etti.

Nugent, Boxing Day kapsamında seyahat edeceklere yangın riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Eyaletimizde perşembe günü Doğu Gippsland hariç tüm bölgeler aşırı yangın tehlikesi derecesinde olacak" dedi.

Victoria İtfaiye İdaresi İcra Kurulu Başkanı Jason Heffernan ise Noel tatili sırasında yangın riski yüksek bölgelere seyahat etmekten kaçınılmasını isteyerek, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa VicEmergency uygulamasını edinin, nereye gittiğinizi bilmeniz ve durumdan haberdar olmak için bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YANGIN RİSKİ SÜRÜYOR

NSW'de ise eyaletin bazı bölgelerinde çalı ve ot yangınlarının kontrol altına alındığı açıklanırken, bölgedeki sıcak hava koşulları nedeniyle yangın riskinin sürdüğü bildirildi.

Güney Avustralya itfaiyesi, Mount Lofty Ranges bölgesindeki yangının devam etmesi nedeniyle halkı bölgeyi tahliye etmeye çağırdı.

Ayrıca, Güney Avustralya eyaletinde 25-26 Aralık'ta sıcaklık ortalamalarının yer yer 36 ila 37 dereceleri görebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, NSW, Queensland ve Tazmanya'dan yaklaşık 100 itfaiye personeli yangınlarla mücadeleye destek vermek üzere Victoria'ya gönderildi.