Avustralya'da sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı belirtildi.

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News'in haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, "sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların teşvik edici" olduğunu söyledi.

İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.