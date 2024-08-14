Avustralya'da tarihi kilise ve mezarlığı satışa çıkarıldı

ABC News'ün haberine göre, Victor Harbor kenti yakınlarında, 1850'lerde inşa edilen Bald Hills Kilisesi ve mezarlığı, bölgedeki "yerel miraslar" arasında yer alıyor.

Alanın sahibi, yerel miras bölgesinin idaresini sağlayacak "doğru kişiyi" aradıklarını ifade ederek kilise ve mezarlığın bulunduğu alanı satılığa çıkardı.

Yalnızca duvarları ayakta olan tarihi kilise için 370 bin ila 400 bin Avustralya doları fiyat biçildi.