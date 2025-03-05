Avustralya'da uçaktan indirilen yolcu, "bomba tehdidi" suçlamasıyla yargılanacak

Avustralya'da 14 Ocak'ta sahte kimlikle bilet alan ve uçuş öncesi "bomba tehdidinde" bulunduğu iddiasıyla uçaktan indirilen yolcu hakim karşısına çıkacak.

Avustralya Federal Polisinin (AFP) açıklamasına göre, 14 Ocak'ta Brisbane varışlı iç hat uçağında bir yolcunun, Sidney Havalimanı'ndan kalkış öncesi yaptığı telefon görüşmesinde "bir bombadan söz ettiği" iddia edildi.

İhbar sonrası AFP memurlarınca uçaktan indirilen 44 yaşındaki yolcunun sahte kimlikle aldığı biletle seyahat ettiği tespit edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Uçakta yapılan aramada bomba olmadığı saptandı.

Havacılık güvenliğini tehdit ve sahte kimlik bilgisiyle seyahat ettiği gerekçesiyle suçlanan yolcunun, Sidney'deki Downing Merkez Yerel Mahkemesi'ne çıkarılacağı aktarıldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde yolcunun, bir yıla kadar hapis ve 16 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

AFP Dedektif Komiseri Morgen Blunden, AFP'nin havacılık güvenliğine yönelik "açık ve duyulan tehditlere" müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

"Uçak seyahati, yolcular ve mürettebat için güvenli bir deneyim olmalı" diyen Blunden, havayolu ortaklarıyla yakın çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.