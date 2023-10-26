Avustralya'da uçurtma sörfü yapan kişiye balina yavrusu çarptı

Avustralya'nın Sidney şehrinin kuzeyinde, okyanusta uçurtma sörfü yapan Jason Breen'e kambur balina yavrusu çarptı.

9News'ün haberine göre, 55 yaşındaki Breen'in yaşadığı kaza sörf tahtasındaki kameraya yansıdı.

Uçurtma sörfü yaparken kambur balina yavrusunun çarptığı Breen, ayak bileğini sabitleyen ipin de kopmasıyla sulara gömüldü.

Breen, olaya ilişkin "(Balina) aşağı doğru geldi, doğrudan üstüme indi ve ipime takıldı." diye konuştu.

Balinanın kendisini suyun birkaç metre altına çektiğini düşünen Breen, "Her şey bitti sandım. Sonra ipin koptuğunu hissettim. Şükürler olsun diye düşündüm ve yüzeye çıktım" dedi.

Olayda yara almayan Breen, balina yavrusunun küçük olması sayesinde "hayatının kurtulduğunu" ifade etti.