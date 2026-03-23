Avustralya'da yaşayan BirGün okurlarından mesaj: İsmail Arı yalnız değildir

Avustralya'da yaşayan BirGün okurları, tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı için destek mesajı yayımladı.

Tutuklama kararına tepki gösterilen açıklamada, "İsmail Arı’nın tutuklanması, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

"İsmail Arı’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denilen açıklamada, "Gazetecilik suç değildir. Gerçeği yazmak, halkı bilgilendirmek ve kamu yararını gözetmek asla cezalandırılamaz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bizler, Avustralya’da yaşayan BirGün okurları olarak, gazeteci İsmail Arı’nın yalnızca mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazetecilik; gerçeğin izini süren, kamuoyunu bilgilendiren ve toplum adına denetim görevini üstlenen temel bir meslektir. Bu nedenle hiçbir koşulda suç olarak nitelendirilemez. Basın özgürlüğü ise demokratik toplumların vazgeçilmez dayanaklarından biridir. Bir gazetecinin yaptığı haberler, yürüttüğü araştırmalar ve kaleme aldığı yazılar nedeniyle cezalandırılması; yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

İsmail Arı’nın tutuklanması, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tür uygulamalar, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır.

Bizler, Avustralya’daki BirGün okurları olarak:

İsmail Arı’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Gazetecilere yönelik baskı ve sindirme politikalarına son verilmesini istiyoruz.

Basın ve ifade özgürlüğünün evrensel ilkeler doğrultusunda korunmasını savunuyoruz.

Gazetecilik suç değildir. Gerçeği yazmak, halkı bilgilendirmek ve kamu yararını gözetmek asla cezalandırılamaz.

İsmail Arı yalnız değildir."