Avustralya dağlarında kaybolan genç 13 gün sonra canlı olarak bulundu

Avustralya'da dağlık bir alanda doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 23 yaşındaki Hadi Nazari canlı olarak bulundu.

Nazari, yaklaşık iki hafta boyunca iki granola bar yiyerek ve derelerden su içerek hayatta kalmayı başardı.

Avustralyalı Hadi Nazari, 14 gün önce çıktığı doğa yürüyüşü sonrasında kaybolmuştu. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; Nazari, Avustralya'daki Boxing Day tatilinde 26 Aralık'ta Sidney'in yaklaşık 380 kilometre güneyindeki Kosciuszko Milli Parkı'nda yürüyüş yapmaya çıkmıştı. Nazari ile buluşmayı bekledikleri kamp alanına gelmediğini farkedince civarında polisi arayan iki arkadaşı, Nazari'yi yaklaşık altı saat önce milli parktaki Hannels Spur patikasında yürümek üzere yalnız başına gruptan ayrılırken gördüklerini belirtti. Polis, dün bulunan Nazari'yi 13 gün süresince kara ve hava yoluyla arama çalışmalarına yaklaşık 400 kişinin katıldığını belirtti. Nazari’yi arayanlar arasında bir grup hiking sporcusu arkadaşı da yer aldı.

Yoğun ormanlık bölgede kaybolan genç adamın akıbeti hakkında geçen hafta açıklamalarda bulunan üst düzey polis Jill Gibson, aramanın yapıldığı bazı bölgelerde, kurtarma ekiplerinin "yoğun bitki örtüsü nedeniyle kendi ayaklarını bile göremediğini" belirtmişti.

Polis, dün yerel saatle 15:15 civarında, Blue Lake olarak isimlendirilen gölün yakınlarında, kamp alanından yaklaşık 6 mil uzaklıkta bulunan bir grup hiking sporcusu Nazari'yi bulduğunu açıkladı. Ardından Nazari hava yoluyla hastaneye götürüldü. Büyük bir yarası olmadığı anlaşılan ve sağlıklı göründüğü bildirilen Nazari’ye su kaybıyla ilgili tedavi uygulandı.

Bölge polisi, Nazari'nin kaybolmasının ardından bir barınakta iki granola bar bulduğunu, 13 gün boyunca başka bir şey yemediğini ve derelerden su içerek su ihtiyacını karşıladığını ancak nasıl hayatta kaldığı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Nazari ile özel bir görüşme yapacağını bildirdi.