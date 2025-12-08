Avustralya'daki yangınlar: 1 itfaiyeci öldü, 39 ev küle döndü!

Avustralya'nın New South Wales (NSW) ve Tazmanya eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 39 evin küle döndüğü bildirildi.

New South Wales eyaleti yetkilileri, eyaletin Bulahdelah bölgesinde 4 Aralık'ta çıkan orman yangınına müdahale eden 59 yaşındaki bir itfaiyecinin devrilen ağacın altında kaldığı ve sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

3 BİN 500 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

NSW'nin 52 farklı bölgesinde yangının sürdüğünü, bunlardan 9'unun kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, 3 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını ifade etti.

Yetkililer, eyalette 20 evin küle döndüğünü ve yangının etkisinin ilerleyen günlerde süreceğini öngördüklerini aktardı.

Fotoğraf: AA

Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) konuşan Tazmanya eyaleti yetkilileri de bir sahil kasabasında hafta sonu çıkan ancak söndürülen yangınlarda 19 evin yandığını bildirdi.

Yetkililer, kasabaya giden yolların halen ulaşıma kapalı olduğunu, bölge sakinlerinin evlerine dönmesinin güvenli olmadığını vurguladı.