Avustralya'dan "Hürmüz Boğazı" talebi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçişin yeniden sağlanmasını" istediklerini bildirdi.

Wong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı konusunu Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüştüğünü kaydetti.

Mevkidaşıyla bölgedeki çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisi hakkında konuştuğunu aktaran Wong, "Hepimiz Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yeniden sağlanmasını ve İran rejiminin Boğaz'ı rehin tutmasının sona ermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ile destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.