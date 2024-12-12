Avustralya'dan, Meta ve Google’ı yerel haberler için ödeme yapmaya zorlayacak düzenleme

Avustralya hükümeti, Meta, TikTok ve Google gibi dijital platformları yerel haber içeriklerine ödeme yapmaya mecbur bırakacak yeni bir düzenleme açıkladı.

TRT Haber’in İngiliz The Guardian’dan aktardığına göre hükümetin ‘haber pazarlığı teşviki’ kapsamında dijital platformlar ya haber yayıncılarına doğrudan ödeme yapacak ya da bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Teşvik 2021’de yürürlüğe giren ve dijital platformların yerel haber yayıncılarıyla pazarlık yapmasını zorunlu kılan haber medya pazarlık kodunu aşmaya çalışan şirketlere karşı geliştirildi.

Örneğin Meta, Mart 2024’te Avustralya’daki haber içeriklerine yaptığı ödemeleri sonlandıracağını duyurmuştu.

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Yeni düzenleme yıllık gelirli 250 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 5 milyar 597 milyon lira) üzerindeki dijital platformları kapsıyor.

Meta, Google ve TikTok gibi dev şirketler, ya hükümete belirlenen bir ücret ödeyecek ya da haber yayıncılarıyla birebir anlaşmalar yaparak bu ücretten muafiyet kazanacak.

Hükümetin amacı, dijital platformlardan gelir elde etmek değil. Büyük şirketleri doğrudan yayıncılara ödeme yapmaya teşvik etmek.

Ücret, platformların hükümete ödeme yapmaktansa yayıncılarla anlaşma yapmayı daha avantajlı bulacağı bir seviyede belirlenecek.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra, ödeme zorunluluğu 1 Ocak 2025’e kadar geriye dönük olarak uygulanacak. Bu tarihten sonra yapılan anlaşmalar, belirlenen ücretlerden muafiyet sağlamak için kullanılabilecek.

2021’de yürürlüğe giren haber medya pazarlık kodu, dijital platformların haber yayıncılarına ödeme yapmasını sağlayarak yaklaşık 200 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 4 milyar 478 milyon lira) medya sektörüne aktarılmasını sağlamıştı.

Fakat son dönemde Meta’nın haber içeriklerini ‘öncelik sırasından çıkarma’ kararı, bu sürecin sürdürülebilirliğine dair endişeleri artırdı.

Parlamento sosyal medya komitesi, Ekim ayında, dijital platformların kamu yararına gazeteciliği finanse etmek için bir ‘dijital platform vergisi’ ödemesini öneren bir rapor yayınladı. Yeni düzenlemenin, özellikle Meta gibi platformların bu sorumluluktan kaçmasını engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.