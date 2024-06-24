Avustralya, elektronik sigara satışını eczanelerle sınırlıyor

Avustralya, gelecek hafta itibariyle elektronik sigara satışını eczaneler dışında yasaklamaya hazırlanıyor.

ABC News'te yer alan habere göre, Avustralya, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olacak.

Avustralya hükümeti, daha kapsamlı olan elektronik sigara yasağı tasarısını, Senato'daki Yeşiller Partisinin desteğini kazanmak için yumuşatma yoluna gitti. Gelecek hafta itibariyle uygulamaya konulması planlanan yeni tasarıda, elektronik sigaraların satışına yalnızca eczanelerde izin verilecek.

Yeşiller partisinin destek vereceği yeni tasarıya göre, yetişkinlerin eczanelerden elektronik sigara satın alabilmesine olanak sağlanırken, 18 yaşından küçükler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek.

Tasarının 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.