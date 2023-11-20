Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes için adım atmak istediğini bildirdi.

Wong, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan 31 Avustralya vatandaşının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini belirtti.

Avustralya'nın her zaman Gazze'ye insani yardım girişi ve buradaki sivillerin güvenli çıkışı konusunda net çağrılar yaptığına işaret eden Wong, "Hepimiz, (Gazze'de) ateşkes için adımlar atmak istiyoruz ama bu ateşkes tek taraflı olamaz." ifadesini kullandı.