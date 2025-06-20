Avustralya, İran'daki büyükelçiliğinde faaliyetleri askıya aldı

Avustralya,, Tahran'daki büyükelçiliğindeki faaliyetleri askıya aldı ve yetkilileri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle İran''ı terk etmelerini söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Yaptığı açıklamada, ülkenin İran büyükelçisinin İran-İsrail çatışmasına Avustralya'nın verdiği yanıta yardımcı olmak için bölgede kalacağını söyledi.

İran'dan ayrılan Avustralyalılara destek olmak için Azerbaycan'a konsolosluk personeli görevlendirileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Wong "İran'dan ayrılabilen Avustralyalıları, güvenliyse bunu şimdi yapmaya çağırıyoruz. Ayrılamayan veya ayrılmak istemeyenlere, yerinde barınmaları tavsiye ediliyor" dedi

Bakan, Avustralya'nın şu anda İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma kapasitesinin çok sınırlı olduğunu söyledi.