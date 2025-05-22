Avustralya'nın doğusunda seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Avustralya'nın doğusundaki New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABC News'in haberine göre şiddetli yağışlar, NSW eyaletinin birçok bölgesinde büyük çaplı sellere neden olarak hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede sel sularına kapılan 30 ve 63 yaşlarındaki iki erkek ile bir kadının cesedine ulaşıldı.

Çok sayıda bölgeyi sular altında bırakan şiddetli yağışlar dolayısıyla 100'ün üzerinde acil durum uyarısı yapıldı.

- Tahliye emri çıkarılmıştı

Avustralya'nın doğusundaki seller yüzünden binlerce kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

NSW'ye bağlı Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde seller sebebiyle binlerce kişiden evlerini boşaltmaları istenmişti.

Eyalet genelindeki 4 binden fazla hane elektriksiz kalmıştı.