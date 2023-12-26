Avustralya'nın doğusundaki fırtınada 2 kişi öldü

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına nedeniyle Queensland ve Victoria eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde fırtına, sağanak, dolu ve sel etkili oldu.

Queensland ve Victoria'da fırtınada devrilen iki ağacın üzerlerine düştüğü 2 kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik dağıtım şirkti Energex, Queensland'da yaklaşık 1000 hattın hasar görmesi sonucu 120 binden fazla abonenin elektriğinin kesildiğini duyurdu.