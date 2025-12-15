Avustralya'nın gündeminde Ahmed el-Ahmed var: Yakınları sağlık durumuna dair son durumu paylaştı

15 kişinin yaşamını yitirdiği plaj saldırısını geride bırakan Avustralya'da gündemde Suriyeli manav Ahmed el-Ahmed bulunuyor.

43 yaşındaki Avustralya vatandaşı manav, aslen Suriye’nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden.

Tam adı ise Ahmed Fethi el-Ahmed.

Ahmed, Sydney kentinde plajda düzenlenen silahlı saldırıda saldırganlardan birine müdahale etti ve saldırganın elindeki silahı aldı.

43 yaşındaki Ahmed saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vuruldu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ahmed el-Ahmed, Avustralya basını tarafından kahraman ilan edildi.

İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarıldı.

Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin ameliyata alınacağını söyledi.

Ahmed'in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Mustafa, kuzeni için "Umarız o iyi olur, o bir kahraman" ifadesini kullandı.

“YAPTIĞI ŞEY TAMAMEN İNSANİ BİR REFLEKSTİ”

Dubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed’in kuzeni Mustafa Esad, saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed’in Sidney’de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktardı.

Esad, "Ahmed iki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil" dedi

Kurşunların çıkarılması için ameliyatın sabaha planlandığını aktaran Esad, bu kararın tamamen doktorların tıbbi değerlendirmesi doğrultusunda alındığını kaydetti.

Saldırı anına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esad, Ahmed’in olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini vurgulayarak, "Gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti" diye konuştu.

El-Ahmed’in o an korkup korkmadığına dair soruya ise Esad, "Ahmed, bana ilk anda ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Kurşunlar başının üzerinden geçtiğini gördüğünde, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum, dedi" yanıtını verdi.

Silahı ele geçirdikten sonra yaralanmasına rağmen Ahmed’in pişmanlık duymadığını belirten Esad, "Aksine yaptığı şeyden gurur duyuyor. Allah'ın bildiği sayıda insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğuna inanıyor. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. O insani görevini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA BASINI, "KAHRAMAN" OLARAK BAHSEDİYOR

Avustralya basınında ve kamuoyunda, Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesinden "kahramanca bir hareket" olarak bahsediyor.

NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok" dedi.

Sydney Morning Herald gazetesi ise Ahmed'den, "çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman" olarak bahsetti.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), "Bondi Plajı'ndaki saldırganlardan biri, bir kişi tarafından arkadan etkisiz hale getirilerek silahı elinden alındı" ifadesini kullandı.

NETANYAHU “YAHUDİ KAHRAMAN” DEDİ, SONRA DÜZELTTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Ahmed el-Ahmed'den "Yahudi kahraman" diye bahsetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi.

"Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük" diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" diye niteledi.

Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim" ifadesini kullandı.

Netanyahu, konuşmasından birkaç saat sonra İsrail'in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine açılışı konuşmasında el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun, "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi" ifadelerini kullanması dikkati çekti.

TRUMP: "BU CESUR ADAMA SAYGI DUYUYORUM”

ABD Başkanı Donald Trump, da Ahmed el-Ahmed için "Bu cesur adama saygı duyuyorum" mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Ahmed el-Ahmed'den övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.