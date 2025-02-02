Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişi öldü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

ABC News'ün haberine göre, Meteoroloji Bürosu yetkilisi Jonathan Howe, Queensland'in birçok bölgesinde şiddetli yağışların süreceği ve sellerin meydana gelebileceği uyarısı yaptı.

Queensland Başbakanı David Crisafulli, seller nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği eyaletteki Ingham kasabasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu arada eyaletin çeşitli bölgelerinde seller nedeniyle "acil durum" uyarısı yapıldı ve Townsville bölgesindeki havaalanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.