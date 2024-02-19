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Avustralya'nın Sydney kentinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentinde bulunan botanik bahçesine yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.02.2024 10:37
  • Giriş: 19.02.2024 10:37
  • Güncelleme: 19.02.2024 10:38
Kaynak: AA
Avustralya'nın Sydney kentinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı

ABC News'ün haberine göre, Sydney'de bulunan botanik bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağacın altında bulunan 2'si kadın 4 kişiye müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Meteoroloji Bürosu (BOM), ülkede şiddetli yağışların, sert rüzgarların ve dolu yağışının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Sydney'in kuzeyinde ve Hunter bölgesinde yaklaşık 19 bin 500 evde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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