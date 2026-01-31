Avustralya (Okyanusya) Kıtasındaki Ülkeler ve Başkentleri

Avustralya (Okyanusya) kıtasındaki ülkeler ve başkentleri, özellikle coğrafya dersleri, genel kültür ve sınav hazırlıkları kapsamında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Okyanusya’da kaç ülke var”, “Avustralya kıtasındaki ülkeler hangileri” ve “Okyanusya ülkelerinin başkentleri” gibi sorular yoğun ilgi görüyor. Bu haberde Avustralya (Okyanusya) kıtasında yer alan tüm bağımsız ülkeleri ve başkentlerini güncel ve net biçimde bulabilirsiniz.

AVUSTRALYA (OKYANUSYA) KITASI NEDİR?

Avustralya kıtası, çoğu zaman Okyanusya adıyla anılır. Bu bölge; Avustralya ana karası ile birlikte Melanezya, Mikronezya ve Polinezya ada gruplarını kapsar. Uluslararası kabul gören sınıflamaya göre Okyanusya’da 14 bağımsız ülke bulunmaktadır.

AVUSTRALYA (OKYANUSYA) KITASINDAKİ ÜLKELER VE BAŞKENTLERİ

Avustralya (Okyanusya) kıtasındaki ülkeler ve başkentleri eksiksiz ve güncel şekilde şöyle:

Ülke Başkent Avustralya Canberra Yeni Zelanda Wellington Papua Yeni Gine Port Moresby Fiji Suva Solomon Adaları Honiara Vanuatu Port Vila Samoa Apia Tonga Nukuʻalofa Kiribati Tarawa Mikronezya Federal Devletleri Palikir Marshall Adaları Majuro Nauru Resmî başkent yok (fiilî merkez: Yaren) Palau Ngerulmud Tuvalu Funafuti

OKYANUSYA KAÇ ÜLKEDEN OLUŞUR?

“Okyanusya kaç ülkeden oluşur?” sorusu sıkça sorulmaktadır. Uluslararası kabul gören listeye göre Okyanusya kıtasında 14 bağımsız ülke bulunmaktadır. Bu sayı, yalnızca egemen devletleri kapsar; bağlı bölgeler ve özerk adalar bu listeye dâhil edilmez.

AVUSTRALYA KITASI MI, OKYANUSYA MI?

Kavram karmaşası genellikle bu noktada ortaya çıkar. Avustralya kıtası coğrafi olarak tek bir ülkeyi ifade ederken, Okyanusya Avustralya ile birlikte Pasifik adalarını kapsayan daha geniş bir bölgesel sınıflamadır. Bu nedenle ülkeler ve başkentler listesi Okyanusya başlığı altında toplanır.

Avustralya (Okyanusya) kıtasında kaç ülke var?

Avustralya (Okyanusya) kıtasında toplam 14 bağımsız ülke bulunmaktadır.

Okyanusya’nın en büyük ülkesi hangisidir?

Okyanusya’nın yüzölçümü ve nüfus açısından en büyük ülkesi Avustralyadır.

Nauru’nun başkenti neden yok?

Nauru’nun anayasal olarak belirlenmiş resmî bir başkenti yoktur. Hükûmet binalarının bulunduğu Yaren bölgesi fiilî merkez olarak kabul edilir.

Avustralya kıtası ile Okyanusya aynı şey mi?

Hayır. Avustralya kıtası tek bir ülkeyi ifade ederken, Okyanusya Avustralya dâhil 14 ülkeyi kapsayan bölgesel bir sınıflamadır.

Avustralya (Okyanusya) kıtasındaki ülkeler ve başkentleri, coğrafi sınıflandırmalar içinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplam 14 ülkeden oluşan bu bölge, hem kültürel çeşitliliği hem de ada devletlerinin yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Bu rehber, Okyanusya ülkeleri ve başkentleri hakkında güncel, net ve güvenilir bir kaynak sunmayı amaçlıyor.