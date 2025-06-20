Avustralya, Tahran Büyükelçiliği'ndeki faaliyetleri askıya alacak

Avustralya,, Tahran Büyükelçiliği'nde faaliyetleri askıya aldığını açıklayarak, yetkililer ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, güvenlik durumu nedeniyle İran''ı terk etmelerini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkenin İran büyükelçisinin İran-İsrail çatışmasına Avustralya'nın verdiği yanıta yardımcı olmak için bölgede kalacağını belirtti.

İran'dan ayrılan Avustralyalılara destek olmak için Azerbaycan'a konsolosluk personeli görevlendirileceğini kaydeden Wong "İran'dan ayrılabilen Avustralyalıları, güvenliyse bunu şimdi yapmaya çağırıyoruz. Ayrılamayan veya ayrılmak istemeyenlere, yerinde barınmaları tavsiye ediliyor" dedi.

Bakan, Avustralya'nın şu anda İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunma kapasitesinin çok sınırlı olduğunu da aktardı.