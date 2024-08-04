Avustralya, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısını yineledi

Avustralya bir kez daha vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabından, Lübnan'daki Avustralyalılara yönelik uyarı mesajı yayımladı.

Wong, "Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar halen mevcutken derhal ülkeyi terk etmeli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Avustralyalıları doğrudan bir rota olmasa dahi, Lübnan'dan ayrılmak için "her türlü seçeneği değerlendirmeye" çağırdı.

Wong, 31 Temmuz'da da Lübnan'a gitmeyi düşünen vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuş, bu ülkedeki vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapmıştı.