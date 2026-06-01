Avustralya'yı fırtına vurdu: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına, 47 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

ABC News kanalının haberine göre, fırtına hafta sonu Avustralya'nın batısını etkisi altına aldı.

Hızı, saatte 135 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Acil durum ekipleri, fırtına nedeniyle yaklaşık 700 yardım çağrısı aldığını açıkladı. Yetkililer de elektrik şebekesinde yaklaşık 1300 arıza tespit edildiğini belirtti.

