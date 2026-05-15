Avustralya’da hantavirüs tedbiri: 6 yolcu 3 hafta izlenecek

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki 5 vatandaşı ile bir Yeni Zelandalı yolcunun 3 hafta boyunca karantinaya alınacağını bildirdi.

Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, basına yaptığı açıklamada, hantavirüs görülen gemideki 6 yolcunun Avustralya'ya ulaştığını belirtti.

Butler, 5 Avustralya vatandaşı ile bir Yeni Zelanda vatandaşının, Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen Bullsbrook karantina tesisinde 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağını dile getirdi.

Yolcuların Avustralya'ya gelmeden önce doktor kontrolünden geçirildiklerini ve test yaptırdıklarını anlatan Butler, sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Butler, yolcuların karantina merkezinde daha kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacaklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

HANTAVİRÜS

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.