Avustralya’da kadına şiddet operasyonu
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Avustralya’nın New South Wales eyaletinde, aile içi şiddetle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 554 kişi gözaltına alındı. Eyalet Polisi, 15-18 Mayıs tarihleri arasında şiddet olaylarına yönelik "Amarok 6" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Emniyet Müdürü Yasmin Catley, 2023’te eyalet genelinde 150 bin aile içi şiddet ihbarının yapıldığını söyledi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, protestoların ardından aile içi şiddeti "ulusal kriz" şeklinde nitelendirmişti.