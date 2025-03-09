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Avustralya’da kasırga felaketi: 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde Alfred Kasırgası nedeniyle 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, kesintilerden en az 750 bin kişinin etkilendiğini belirtirken, şiddetli yağış ve rüzgarların devam edeceği uyarısında bulundu.

Dünya
  • 09.03.2025 12:09
  • Giriş: 09.03.2025 12:09
  • Güncelleme: 09.03.2025 12:14
Kaynak: DHA
Avustralya’da kasırga felaketi: 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Fotoğraf: DHA

Avustralya’da Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Avustralya’da Alfred Kasırgası nedeniyle Queensland eyaletinde 300 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklayarak, bu kesintilerinden en az 750 bin kişinin etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin sert hava koşulları sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Queensland Başbakanı David Crisafulli, yaptığı açıklamada, “Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır” ifadesini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri ise 700 milimetreye kadar yağmur ve yıkıcı rüzgarların pazartesi gününe kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi.

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