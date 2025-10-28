Avustralya’da madende patlama: 2 ölü

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde Polymetals Resources’a (POL.AX) ait gümüş, çinko ve kurşun madeninde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Avustralya’da maden kazası meydana geldi. New South Wales eyaletine bağlı Cobar kasabasında Polymetals Resources’a (POL.AX) ait gümüş, çinko ve kurşun madeninde patlama meydana geldi.

Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Polymetals Yönetim Kurulu Başkanı Dave Sproule, "Bu trajik olaydan şok ve üzüntü duyduğunu" belirtirken, "Maden sahası acil müdahale ekibi harekete geçirildi. Tüm ilgili yetkililerle çalışıyoruz. Madencilik faaliyetleri geçici olarak durduruldu" dedi.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, "Bu, Cobar topluluğu için yürek parçalayan bir gün ve tüm madencilik sektörü genelinde hissedilecektir" diye konuştu. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Maden, 1982’den bu yana faaliyet gösteriyordu ancak 2020’de bakım nedeniyle kapatılmıştı. Polymetals, 2023’te siteyi satın aldı ve bu yıl madencilik faaliyetlerini yeniden başlattı.