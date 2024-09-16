Avustralyalı bankadan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

ANZ Group Holdings Ltd. yayımladığı bir notta, altının yükselişinin devam edeceğini ve ons başına 2.900 dolara ulaşabileceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, Fed'in gevşeme döngüsü, merkez bankalarının satın alımları ve güvenli liman alımlarının artmasının yükseliş faktörleri olduğu kaydedildi.

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes yaptıkları değerlendirmede, "Altın birden fazla rekor seviyeye ulaştıktan sonra daha da yükselmeye hazır. Yaklaşan parasal gevşeme, zayıf ABD doları ve devam eden jeopolitik gerginlik temel destekleyici güçler arasında" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg'in haberine göre, altın, Fed'in parasal genişleme yoluna ilişkin beklentiler, merkez bankalarının satın alımları ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle güvenli liman alımları sayesinde bu yıl yüzde 20’den fazla artış gösterdi.

Daha düşük faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumlu olması nedeniyle fiyatların daha da artma potansiyeli var.