Avustralyalı gazeteci ve belgesel yapımcısı John Pilger 84 yaşında hayatını kaybetti

Avustralyalı gazeteci ve film yapımcısı John Pilger, 84 yaşında Londra’da yaşamını yitirdi.

BBC’nin haberine göre, Pilger’in ailesi, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları açıklamada, Pilger’in Londra’da, 84 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ailesi, Pilger’i "en harika ve sevilen baba, büyükbaba ve eş" olarak tanımladı.

Bondi, Yeni Güney Galler'de 1939’da doğan Pilger, 1960'lardan beri İngiltere’de yaşıyordu.

Reuters ve Daily Mirror gibi yayın organlarında çalışan, belgeselleri Emmy ve BAFTA da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan Pilger, Avustralya'nın yerlilere yönelik muamelesini sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınıyordu.