Avustralya’nın Perth kentindeki yangında 8 ev daha kül oldu

Avustralya’nın Perth kentinin banliyö bölgelerinde çıkan orman yangınlarında 8 ev daha küle döndü.

Alevlerle mücadele sürüyor.

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’in kuzeyindeki banliyö bölgelerinde çıkan orman yangını sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen alevler giderek yayılıyor.

Batı Avustralya Eyalet Başbakanı Roger Cook yangında 8 evin daha kullanılamaz hale geldiğini, yanan evlerin sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı.

Batı Avustralya Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı ise yangın nedeniyle evleri ağır hasar gören veya yıkılanlara 4 bin, evi küçük çaplı hasar görenlere ise 2 bin dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Yangında şu ana kadar bin 820 hektardan fazla alan kül oldu.