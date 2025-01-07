Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ ile merkez sağ ÖVP koalisyon oluşturabilir

Avusturya'da ilk defa hükümet kurma görevi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, olası bir koalisyon hükümeti için merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ile görüşeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den dün hükümet kurma yetkisini alan aşırı sağcı lider Kickl, düzenlediği basın toplantısında partisi ve kendisinin olası bir koalisyon hükümetine ilişkin yaklaşımlarını paylaştı.

Kickl, "Avusturya'yı dürüstçe yönetmek" sloganı ile başladığı konuşmasında, dürüst ve güvenilir müzakereler sonucunda dürüst bir iktidarın kurulabileceğini savundu.

Yaklaşık 3 ay önce yapılan seçimlerin tek başına iktidara gelme imkanı sunmadığını, bu nedenle kendileriyle benzer ya da yakın yaklaşım tarzına sahip bir ortağa ihtiyaç duyduklarını belirten Kickl, halkın FPÖ ve ÖVP'nin birlikte çalışmasını istediğini, bu doğrultuda hareket edeceklerini ifade etti.

Kickl, hem partisi hem kişisel olarak merkez sağ ÖVP ile geçmişte yaşadıkları olumsuz tecrübeleri bir kenara bırakarak, "dürüst ve güvenilir bir iktidar kurmak için ellerini bu partiye uzattıklarını" söyledi.

"Hiçbir oyun, entrika, güç gösterisi" gibi geçmişte yaşanan kalkışmalara izin vermeyeceklerini kaydeden Kickl, her ne pahasına olursa olsun iktidar olmak ya da başbakanlık görevini üstlenmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, beklentilerinin yerine gelmemesi durumunda, erken seçime gitmeye parti olarak hazır olduklarını ileri sürdü.

Kickl, FPÖ yönetiminin bu akşam toplanacağını ve parti başkanı olarak ÖVP ile görüşmelere başlanması önerisinde bulunacağını, buradan çıkacak karara göre de Halk Partisi ile irtibata geçileceğini anlattı.

İlk görüşmelerin dar bir grup içinde yapılacağını, temel prensipler üzerinde anlaşma sağlanıp sağlanmayacağının gözlemleneceğini dile getiren Kickl, duruma göre devam edip etmeme kararı alacaklarını belirtti.

Kickl, müzakerelerin başlaması durumunda önemli gelişmelerin hem Cumhurbaşkanı Van der Bellen hem de kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

ÖVP'Lİ 3 BAKAN BİR SONRAKİ HÜKÜMETTE OLMAYACAK

Bu arada merkez sağ ÖVP'li 3 bakan bir sonraki hükümette yer almayacaklarını duyurdu. Özellikle Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, aşırı sağcı Kickl'ın başbakan olduğu bir koalisyonda yer almayacağını açıkladı.

Ayrıca istifa edeceğini daha önce açıklayan mevcut Başbakan Karl Nehammer'in yerine kimin geleceği de cuma belli olacak.

Avusturya'da 25 Ekim 2024'te merkez sağ ÖVP'nin önderliğinde 3'lü koalisyon görüşmeleri 2 ayı aşkın bir süre devam etmiş ancak 4 Ocak'da görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer görevlerinden istifa etme kararı almıştı. Nehammer'in görevi iade etmesi üzerinde Cumhurbaşkanı Van der Bellen, dün aşırı sağcı lider Kickl'i hükümet kurması için görevlendirmişti.

Aşırı sağcı FPÖ'nün merkez sağ ÖVP ile hükümet kurması durumunda Avusturya'da ilk defa aşırı sağcı bir lider başbakan olacak.