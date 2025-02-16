Avusturya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

AVUSTURYA'NIN Villach kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Avusturya’nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını açıkladı. Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini aktardı.