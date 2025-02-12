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Avusturya'da FPÖ ile ÖVP arasındaki koalisyon görüşmeleri çöktü

Avusturya'da yürütülen müzakerelerin ardından ikinci hükümet kurma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Avrupa
  • 12.02.2025 18:30
  • Giriş: 12.02.2025 18:30
  • Güncelleme: 12.02.2025 18:32
Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'da FPÖ ile ÖVP arasındaki koalisyon görüşmeleri çöktü
AA

Avusturya'da FPÖ ve ÖVP bir ayı aşkın süredir yeni hükümetin kurulması için pazarlık yapıyor.  Son birkaç günde açıkça görülen şey artık gerçekleşti. Koalisyon görüşmeleri çöktü.  Extrem sağcı FPÖ lideri Herbert Kickl,  Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in hükümet kurma görevini geri verdi.

FPÖ ile ÖVP arasındaki müzakereler ÖVP, SPÖ ve NEOS arasındaki müzakerelerle aynı kaderi paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın  bugün durumla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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