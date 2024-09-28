Avusturya'da genel seçim: Aşırı sağcı partinin muhtemel galibiyeti endişe kaynağı

Avusturya'da yarın yapılacak genel seçimde 6,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi beklenirken, kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) birinci olması bekleniyor.

Ülkede yerel saatle 06.00'da başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. 9 parti ve 3 siyasi oluşumun yarışacağı seçimde 4 bin 700 aday, 183 milletvekilinden oluşan meclise girmek için mücadele verecek.

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN KAZANAMASI İLK OLACAK

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, son yapılan anketlere göre aşırı sağcı FPÖ yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

Buna göre, ülkede ilk defa aşırı sağcı bir partinin genel seçimde birinci olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FPÖ'nün anketlerde birinci çıkması, sivil toplum kuruluşları (STK) başta olmak üzere toplumun birçok kesiminde endişeye yol açtı.