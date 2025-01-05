Avusturya'da hükümet krizi: Koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Serdar Paulo Erdost / Viyana

Yeni Liberaller Partisi NEOS'un Cuma günü müzakere masasından ayrılmasının ardından Başbakan ve ÖVP lideri Karl Nehammer da Cumartesi akşamı SPÖ ile görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Aynı zamanda hem ÖVP başkanlığından hem de başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.

Cuma akşamı Hıristiyan Demokrat Parti ÖVP Lideri Karl Nehammer ve Sosyal Demokrat Parti SPÖ Başkanı Andreas Babler koalisyon görüşmelerine NEOS partisi olmaksızın devam kararı almışlardı. Her iki partinin temsilcileri Cumartesi günü görüşmeler için bir araya geldi. ÖVP, bir müddet sonra akşam saatlerinde müzakere masasından ayrıldı. Ardından 22 Ekim’de hükümet kurma görevi alan ÖVP Başkanı Karl Nehammer geri çekildiğini bildirdi.

Nehammer, “olumsuz güçlerin” komutayı eline alması nedeniyle sorumluluğu SPÖ’ye yükledi. ÖVP’de kimin parti başkanı olacağı ve komutayı ele alacağı henüz belli değil.

BABLER MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK İSTEDİ

Kendi ifadelerine göre SPÖ lideri Andreas Babler, ÖVP’ye hafta sonu müzakerelerin devam etmesi ve masadan ayrılmaması yönünde çağrıda bulundu. Çünkü bu durumda “parti taktiği” değil, devletin sorumluluğunu ön planda olmalıydı. ÖVP içinde radikal sağcı parti FPÖ ile koalisyon kurmak isteyen güçlerin en sonunda galip geldiğini vurguladı.

BÜTÇE AÇIĞI AYRILIĞIN NEDENİ

En büyük anlaşmazlık noktası muhtemelen bütçe konsolidasyonu sorunuydu. Avusturya’da bütçe açığı yüzde dördün üzerinde ve Avrupa Birliği Komisyonu Avusturya’dan 21 Ocak tarihine kadar bütçe açığının kapatılması için bir tasarruf planı bekliyor. 2025 yılında en az 3,9 milyar avro tasarruf edilmesi gerekiyor.

Sosyal Demokratlar varlıklılar için yeni vergiler ile bütçe açığının kapatılması konusunu savunurken, ÖVP ve NEOS'lar devlet ve kurumların giderlerinde tasarrufa gidilmesinden yana idiler.

CUMHURBAŞKANI‘NIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Bundan sonra ne olacağı tam açık değil. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen bugün daha ileri adımlar atmak istiyor. Hükümet kurma görevini parlamento seçimlerinde en çok oyu alan radikal sağcı ve ırkçı partinin başkanı FPÖ lideri Herbert Kickl’e değil, bizzat Nehammer’e vermişti. Van der Bellen, hem ÖVP'nin hem de Sosyal Demokratların FPÖ ile koalisyon kurmak istemediklerini söyleyerek bu adımını nedenlendirmişti.

HÜKÜMET KRİZİ EN ÇOK RADİKAL SAĞ PARTİ FPÖ’YE YARIYOR

Erken seçimler şu anda demokrasi güçleri için çözüm olmaktan uzak. Güncel kamuoyu araştırmalarına göre radikal sağ parti FPÖ oylarını artırmaya devam ediyor. Hükümet krizinden yararlanan yüzde 6,7 bir artış sağlayarak yüzde 35,5 oranıyla birinci parti olmayı koruyor. Merkez sağ ÖVP yüzde 21,0 (-5,3) iken Sosyal Demokrat SPÖ yüzde 19,7 de (-1,4) seyrediyor.