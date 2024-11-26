Avusturya'da hükümet ve sendika temsilcileri anlaştı: 30 bin kişilik protesto mitingi iptal edildi

Avusturya'da hükümet ve sendika temsilcileri bugün (26 Kasım Salı) erken saatlerde toplu sözleşmede anlaşmaya vardılar. Kamu Çalışanları Sendikası (GÖD) tarafından Viyana şehir merkezinde öğle saatlerinde başlaması planlanan protesto mitingi de ücret anlaşmasının ardından iptal edildi.

Sendika temsilcilerinin açıklamalarına göre pazartesi akşamı başlayıp gece yarısından sonra da süren toplantı kamuoyundan saklandı. Hükümet müzakerecileri ile bir araya gelen sendika temsilcileri bu sabah sonuca ulaştılar. 30 bine yakın kişinin beklendiği Federal Başbakanlık önündeki büyük miting de kısa sürede iptal edildi. Görüşme sırasında eyaletlerden otobüsler Viyana'ya doğru yola çıkmıştı.

ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA

Üzerinde anlaşılan yüzde 3,5 ücret artışı, yüzde 3,8'lik enflasyon oranının kalıyor. Öte yandan hükümetle yapılan anlaşmanın sosyal olarak kademeli olduğu açıklandı. En az artış 82,4 euro, en yüksek artış ise 437,8 euro olarak belirlendi. Bu iki yıl süreyle geçerli. 2025 yılı sonunda, Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasındaki dönemi kapsayan enflasyona yüzde 0,3 ilave edilerek bir ücret artışı öngörüldü. Buna göre gelecek yıl ücret artışı, yıllık ortalama enflasyonun yüzde 0,3 üzerinde olacak.

SENDİKA SÖZLEŞMEYİ 'ADİL' BULDU

GÖD Sendikası Başkanı Eckehard Quin sonucu 'adi'' olarak yorumladı. Quin'nin yanında görüşmeleri sürdüren Belediye Çalışanları Sendikası YOUNIO'un başkanı Christian Meidlinger de aynı görüşte. Meidlinger şimdi bulunan çözümün, bütçenin istikrarına da katkıda bulunduğunu savundu. Meidlinger'in bu devlet adamı havasındaki davranışında anlam bulan ücretler üzerinden bütçe açığının çözümü, kamu emekçileri için övünülecek bir duruş olarak görülmüyor.

Müzakereler öncesinde, Sayıştay Başkanı Margit Kraker'in, yüzde sıfır ücret artışı tavsiyesinde bulunması alışılmadık bir durumdu ve sert şekilde eleştirilmişti. Sayıştay'ın görevinin kontrol oduğu, siyasete karışmasının doğru olmadığı paylaşılan bir görüştü.



GÖD Kamu Çalışanları Sendikası yaklaşık 260.000 üye ile Avusturya Sendikalar Birliğindeki 2. büyük emekçi temsilcisi. Kuruluşundan beri tutucu Hıritisyan Sendikacılar Fraksiyonunun (FCG) egemenliği altnda. Bu yapısından ötürü Avusturya İşçi Sınıfı hareketi dışında durmuş bir sendika. Bürokraside görevli memurlar, sağlık personeli, öğretmenler, polis ve Adalet Bakanlığı güvenlik güçlerinden oluşuyor.

Bugünkü anlaşma sonuçları dolaylı olarak ülke genelinde 324.000 belediye çalışanını da etkileyecek. Kararın yürürlüğe girmesi için aralık ayında Federal Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

2025 yılı için bugün sonlandırılan toplu sözleşmeleri, GÖD adına 2023 yılında başkanlığına seçilen Eckhard Quin sürdürdü. Quin toplu sözleşmenin olumlu sonuçlandığı görüşünde.

Bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yapılacak GÖD federal işçi temsilcilikleri seçimleri göz önüne alındığında, Eckhard Quin'in bugün yapılma kararı alınan protesto gösterisini kendi lehine kullanmak isteğinde olduğu eleştirisi geldi. Quin, bu yöndeki suçlamayı sert bir şekilde reddetti. Çalışan temsilcilerinin, görüşmelerin başlaması için üç ay beklediklerini ve bugünkü anlaşmada protesto mitinginin ilan edilemesinin baskı unsuru olarak büyük rolü olduğunu vurguladı. Mitinge katılmak için kararlı duran kamu emekçilerine katkılarından dolayı teşekkürü geciktirmedi.

Tüm bu gelişmeler bilinçli bir şekilde seçim için hesaplanmamış olsa bile Eckhard Quin'in popülaritesinin artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda pazar günü yapılan Steiermark eyalet seçimlerinde cezalandırılan Hıristian Demokrat Parti (ÖVP) Lideri Karl Nehammer de toplu sözleşme görüşmelerinin sokaksız sonuçlandırılmasından ötürü rahat nefes alacak. Nehammer'in önünde, Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve Liberal Yenilikçiler (NEOS) ile daha zorlu federal koalisyon görüşmeleri duruyor.