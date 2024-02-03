Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen organizatörlerden yapılan açıklamada, Gazze'de bilinen 28 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, bombalanan binalar altında sayısı bilinmeyen çok sayıda ölünün bulunduğu kaydedildi.

Bu gösterinin "bir hüzün yürüyüşü olduğu" ve slogan atılmayacağı belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen sessiz yürüyüş boyunca mum taşınacağı aktarıldı.

Devlet Opera binası önünden harekete geçen göstericiler, eski şehir olarak adlandırılan birinci bölgeden geçerek tarihi Votiv Kilisesi önüne yürüdü.