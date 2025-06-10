Avusturya'da okulda silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 1'i saldırgan ve 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.
Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, kentteki bir liseye düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
ÖLENLERİN 7'Sİ ÖĞRENCİ
Kahr, ölen kişilerin 7'sinin öğrenci, 1 yetişkin ve saldırgan olduğunu ifade etti.
Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.
MOBBİNG İDDİASI
Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 8 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.
Haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği aktarılıyor.