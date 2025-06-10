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Avusturya'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarıldı.

Dünya
  • 10.06.2025 12:31
  • Giriş: 10.06.2025 12:31
  • Güncelleme: 10.06.2025 12:35
Kaynak: AA
Avusturya'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu ayrıca büyük olasılıkla hayatını kaybedenlerin de olduğunu kaydetti.

Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

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