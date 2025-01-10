Avusturya'da on binler aşırı sağa karşı sokakta

Serdar Paulo ERDOST

Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) lideri Herbert Kickl’e hükümeti kurma görevi verilmesi, birçok kentte protesto edildi. Radikal sağ liderliğinde planlanan FPÖ ve muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) hükümetine karşı direniş giderek güçleniyor.

Viyana, Salzburg, Graz ve Innsbruck'ta göstericiler radikal sağ parti FPÖ lideri Herbert Kickl'in Başbakan'lığı altında oluşacak olası koalisyon hükümetinin yol açacağı ırkçılığa, ayrıştırmaya ve sosyal kesintilere karşı sokağa çıktı.

Perşembe akşamı Viyana'da Başbakanlık önündeki Ballhaus Meydanı’nda 50 bin protestocu toplandı. Öfkeli protestocuların çoğunluğu belirgin bir şekilde gençler oluşturdu. Hristiyan demokrat merkez sağ parti ÖVP’nin seçmeni yanılttığına dair sloganlar atan protestocular, “Avusturya Hain Partisi” ve “ÖVP‘li Ticaret Odası Nazilerle öpüşüyor” pankartları taşıdı. “Faşizmin arkasında sermaye, özgürlük mücadelesi uluslararası” ve “Uluslararası dayanışmaya selam olsun!” sloganları ile mücadelenin sınıfsal olduğuna dikkat çekildi.

Aynı saatlerde Tirol, Salzburg ve Steiermark eyaletlerinin başkentlerinde de binlerce kişinin katıldığı gösteriler gerçekleşti. Bu protestolarda FPÖ ve ÖVP koalisyonuna karşı ilk büyük tepkileri dile getirilirken, ilerde çalışanların iş bırakma ya da grev gibi eylemleri gündeme gelmesi bekleniyor.

Grevlerin sağ koalisyonu en çok destekleyen Sanayiciler Birliği ve Ticaret Odası‘nı etkileyeceği belirtiliyor.