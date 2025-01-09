Avusturya'da radikal sağcı FPÖ'ye karşı büyük protesto

Serdar Paulo Erdost / VİYANA

Avusturya'da yarın ırkçı FPÖ ve Hıristiyan Demokrat Parti ÖVP'nin, sağın büyük umutlar beslediği koalisyonun kurulmasının ilk ayağı olarak, ciddi sıkıntı içindeki devlet bütçesini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada, Herbet Kickl başkanlığındaki ırkçı, radikal sağcı parti FPÖ'nün olası bir hükümetine karşı tepkileri bir araya getiren ilk büyük gösteri de bugün Avusturya saati ile 18:00’de Başbakanlık Sarayı önünde yapılıyor. Otoriter bir rejim hedefleyen FPÖ’nün demokratik kurumları saf dışı bırakacak bir sisteme geçmesini önlemek için yapılan protestoyu Vokshilfe, Greenpeace ve SOS Mitmensch gibi bir dizi tanınan sivil toplum kuruluşu koordine ediyor. Gösteri "Demokrasi için alarm - Demokrasiyi savunmak" solaganını taşımakta.

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ SAĞ POPULİST FPÖ LİDERİ HERBET KİCKL’DE

Geçen cumartesi gününden beri Avusturya hızlı bir siyasi çalkantının içerisinde. ÖVP, SPÖ ve yeni Liberaller Neos arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ardından sağ populist FPÖ Lideri Herbet Kickl’e hafta başı hükümet kurma görevi verildi. Eski Yeşiller Partisi lideri Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bu adımın kendisi için kolay olmadığını açıkça ifade etti. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Herbert Kickl, Avusturya'daki ilk FPÖ Başbakanı olacak.

Beklendiği gibi FPÖ Lideri Herbet Kickl, yeni federal hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından tutucu merkez sağ parti ÖVP ile görüşmelere başlamak istediğini açıkladı. FPÖ Parti Merkez Yürütme Kurulu ise aynı akşam, yani salı günü, müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yaktı.



FPÖ‘den yapılan basın açıklamasına göre öneri oy birliğiyle kabul edildi. Parti Lideri Herbet Kickl, daha sonra ÖVP yeni Başkanı Christian Stocker’i telefonla görüşmelere davet etti. Avusturya'da önceki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ÖVP zaten „istikrarlı bir hükümet“ kurmak için sağcı popülist FPÖ ile müzakerelere açık olduğunu duyurmuştu.

"KİCKL BİR GÜVENLİK RİSKİ"

Herbet Kickl‘in, seçimden önce siyasi muhaliflerini de dahil ettiği bir “arananlar listesi”nden bahsettiği söylendi. Avusturya'nın her zaman Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın otoriter yolunu benimsediği yönünde demeçler vermesi üzerine, eski ÖVP Başkanı Karl Nehammer’de dahil olmak üzere üst düzey ÖVP politikacıları, Kickl'i sürekli olarak bir "güvenlik riski" olarak tanımladı.

ÖVP’NİN İŞVEREN KANADI YÖRÜNGEYİ BELİRLİYOR

Geçtiğimiz pazar günü ÖVP Lideri Karl Nehammer’in hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı‘na geri vermesinden sonra, ÖVP Parti Genel Başkanlı’ğına 64 yaşındaki Christian Stocker vekaleten atandı. Christian Stocker geçmişte FPÖ'ye karşı en sert tavrı takınan politikacı olarak dikkatleri çekmişti. Ancak Stocker Pazar günü „şimdi artık durum farklı“ dedi. „Bu, ülkenin şu anda istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğu ve seçimlerle zaman kaybetmeye devam edemeyeceğimiz gerçeğiyle ilgili“, diyerek davranışını nedenlendirdi.

Ülke bütçesini büyük bir açıkla uçuruma sürükleyen önceki koalisyonun ana kanadını oluşturan tutucu merkez sağ parti ÖVP’nin istikrarlı hükümet isteği, borçların kapatılması ve tasarruf ekonomisi anlamına geliyor. Bu yükün, şu anda vergi gelirlerinin zaten yüzde 80’nini taşıyan işçi ve memurlara getirilmesinin ÖVP içerisindeki özellikle sanayiciler, ticaret burjuvazisi ve büyük emlak sahibi sermaye guruplarından oluşan güçlü işveren kanadının arzusu olduğunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. İlk üçlü koalisyon müzakerelerinin de olumsuz sonuçlanmasının nedenini de bu gerçek oluşturuyor. ÖVP geçici başkanı Christian Stocker'in de işverenler kanadının sözcülüğünü üstlenmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.



Bütçe açığı için 2031 yılına kadar 18,4 milyar avroya gerek duyulmakta. 2025 yılında en az 3,9 milyar avro tasarruf yapılması öngörülüyor. Sağ populist Herbet Kickl, Avusturya siyasetindeki bu temel sorunu nasıl çözmek istediğine dair somut bir açıklama yapmadı. Basın toplantısında da sorular hoş karşılanmadı.

"DÜRÜST SİYASET" YOKSA ERKEN SEÇİMLER TEHDİDİ

Bunun yerine FPÖ lideri Herbert Kickl, ÖVP'nin "dürüst siyaset" inancını paylaşması gerektiğini söyledi. Hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonraki ilk basın toplantısında "Oyun yok, hile yok, sabotaj yok, müdahale yok" uyarısında bulundu. İnsanların genel olarak siyasete olan güvenini yeniden tesis etmek önemlidir, dedi.

ÖVP bu kriterlere uymadığı takdirde açıkça yeni seçimleri bir koz olarak öne sürdü ve buna hazır olduklarının sinyallerini verdi. Anketlere göre radikal sağ parti FPÖ, ÖVP ve sosyal demokrat SPÖ ile aralarındaki fark bir kez daha büyük oranda arttı. Şu anda FPÖ’nün oyları yüzde 35,5 civarında seyretmekte ve erken seçimden en kazançlı çıkacak parti yine radikal sağ FPÖ gözüküyor. ÖVP’nin Avrupa Birliği ile işbirliği, medya özgürlüğü, Rusya'dan bağımsızlık gibi konularda FPÖ’den açık yanıtlar beklediğini kamuya duyurması da bu gerçeği değiştirmiyor. Herbert Kickl ister koalisyon kurmakta başarılı olsun, isterse de hükümeti kuramadan yeni seçimlerin yolunu açsın, her durumda kazanan yine radikal sağ parti FPÖ olacak.