Avusturya'daki genel seçimlerde Başbakan Nehammer oyunu kullandı

Avusturya'da düzenlenen genel seçimlerde merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer oyunu kullandı.

Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı ülkede Başbakan Karl Nehammer, oy kullanmaya eşi Katharina Nehammer ile geldi.

Oyunu başkentin 13'üncü bölgesindeki yaşlı bakımevinde kullanan Nehammer, basına açıklamalarda bulundu.

Nehammer, her oyun değerli olduğunu belirterek seçmenleri bir kez daha oy kullanmaya çağırdı.