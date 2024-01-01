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Avusturya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 16:05
  • Giriş: 01.01.2024 16:05
  • Güncelleme: 01.01.2024 16:06
Kaynak: AA
Avusturya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

Avusturya'nın Graz şehrinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Avusturya polisinin açıklamasına göre, yeni yıl kutlanan bir mekanda yerel saatle 04.00 sularında yangın çıktı.

Olayda, kimlik bilgileri verilmeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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