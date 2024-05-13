Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Türkiye’ye geleceği duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen Schallenberg'in 13-14 Mayıs tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Schallenberg’in resmi ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verilidi.