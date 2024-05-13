Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Türkiye’ye geleceği duyurdu.

Güncel
  • 13.05.2024 09:52
  • Giriş: 13.05.2024 09:52
  • Güncelleme: 13.05.2024 09:55
Kaynak: İHA
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye’yi ziyaret edecek
Fotoğraf: AA

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen Schallenberg'in 13-14 Mayıs tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Schallenberg’in resmi ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, “Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verilidi. 

BirGün'e Abone Ol